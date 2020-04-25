2019年全球及中国插排行业深度研究报告

2014全球插排市场大概300亿元，而到2018年全球插排市场将近600亿元，市场需求量快速增加。近几年USB系列插排,智能WIFI系列插排的出现推动了插排向智能应用的方向发展，给插排生产商带来了巨大的挑战，提出了更高的要求，但与此同时也呈现出了巨大的利润空间。智能系列插排近几年迅速占领插排市场份额，在2018年全球智能系列插排销售额高达60亿。在插排市场中占比高达9%，未来将呈现出占比越来越多的趋势。全球插排市场的需求量将会随着全球经济的发展以每年超过15%的速度增长。2015年中国慈溪市公牛电器有限公司插排业务的营业额为28亿元，而到2018年插排业务营业额超过50亿元，占领了中国插排市场份额的60%以上。随着一些发展中国家，不发达国家经济的快速增长，全球的插排业务将呈现巨大的商机。目前大形势下，发达国家插排需求量增速相对缓慢，而发展中国家随着经济的快速提高，对插排的需求量快速增加，比如，中国，印度，俄罗斯，巴西，南非等较大发展中国家，对插排的需求量增速十分快，特别是印度，现如今插排有60-80亿元的市场，其插排需求量增速堪称飞快。而经过调查发现印度当地知名插排品牌极少，非常适合去做口碑宣传并迅速占领市场份额。中国未来插排市场的需求量将超过150亿，即将成为插排销量最多的国家。但是由于中国经济发展进入转型期，重质量，求效率，开始更加注重插排的质量，绿色环保，智能应用等性能，这将导致中国插排的生产成本进一步提高，毛利率将会有明显的下降。所以，在中国插排市场内的企业应加快创新要素的投入，制造出高质量，低损耗的产品，这样才能在这个庞大的市场里取得较大的份额。在其他不发达地区，可以生产一些低端产品，以量取胜，薄利多销，占领较大的市场份额，为以后不发达地区插排市场的占领做好准备。

《2019年全球及中国插排市场深度研究报告》是一份插排领域专业和全面的深度研究报告，报告不仅介绍了全球及中国插排市场需求量的分布情况和各规格插排的占比情况。还调查了各个国家插排生产企业的产品生产状况以及各个国家知名品牌的市场份额。并对插排市场2019-2025年的发展情况进行了预测；对目前各插排生产企业的各种系列插排做了深度的调查，呈现出全球插排生产的最新状况。对插排的原材料进行了统计分析，并对原材料价格上升所导致的毛利率下降问题给出解决方案。并深度调查了插排消费者的产品偏好、插排市场的消费主力、消费者的主要消费渠道、消费者的消费体验，对插排市场消费者行为进行深度解析。最后对插排典型企业进行了大量的统计分析，找到企业痛点，并提出解决方案供投资决策参考。本研究项目运作过程中获得了插排领域的众多一线工程人员，技术人员和资深专家的支持，在此表示谢意。

正文目录

第一章 插排概述

1.1 定义

1.2 分类和用途

1.3各国标准（美日标准、欧盟标准、印度标准、泛法国标准、德国标准、英国标准、以色列标准、澳大利亚、中国标准、瑞士标准、丹麦标准、意大利标准、南非标准）

第二章 全球插排市场份额、企业份额排名、各规格份额分析

2.1全球市场份额分析

2.2 全球主要插排企业排名分析

2.3全球普通系列、特殊性能系列、智能系列插排市场份额分析

第三章 插排核心企业深度研究

3.1 公牛 中国 116款

3.1.1 普通系列（家用办公等）51款

（单品基础有线系列（25款）单品工程系列（3款）单品旅行转换器系列（11款）单品一转多系列（12））

3.1.2特殊性能（防雷防水防电涌等）41款

（单品防雷系列（9款）单品过载保护系列（9款）单品大功率系列（5款）单品抗电涌系列（6款）单品定时器系列（4款）单品变压器系列（4款）单品漏电保护系列（2款）单品防过充系列（2款））

3.1.3智能系列（USB智能WIFi）24款

（USB插座（3款）单品魔方系列（7款）单品桌面USB插座系列（7款）单品小白USB插座列新一代智能插座（4款）单品智能WiFi系列（3款））

3.2子弹头 中国 62款

3.2.1普通系列（家用办公等）38款

(安全型系列(10款)电器附件系列（2款）日用家电系列（8款）现代办公推荐系列(6款)无线插座系列（8款）欧式插座系列(4款）)

3.2.2特殊性能（防雷防水防电涌等）(24款)

( 大功率电器推荐系列（6款）机柜配套系列(8款)定时插座系列(10款))

3.3嘉航 中国 (46款)

3.3.1普通系列（家用办公等）(37款)

(巧管家系列（家用）5款任我行系列（旅行用）1 款新国标系列（普通）5款美国规格(7 款)澳洲规格(5款)巴西规格(1款)欧洲规格(4 款)南非规格(4 款)英国规格(3款))

3.3.2特殊性能（防雷防水防电涌等）4款

(雷盾系列(4款))

3.3.3智能系列（USB智能WIFi）5款

(智多星系列智能(2款) USB充电(3款))

3.4飞利 浦荷兰77款

3.4.1普通系列（家用办公等）37款

(飞利浦新国标安全插座(9款) 飞利浦儿童保护(15款) 飞利浦新国标多功能插座(13款))

3.4.2特殊性能（防雷防水防电涌等）25款

(新国标安全插座 防雷抗浪涌(7款) 利浦PDU机柜插座(12款)飞利浦新国标插座 大功率适(6款))

3.4.3智能系列（USB智能WIFi）15款

(新国标方USB智能插座(3款)飞利浦新国标智能USB快充( 12款)）

3.5英特曼 瑞士84款

3.5.1普通系列（家用办公等30款魔

(延长线插排(7款) 转换插排(23款)

3.5.2特殊性能（防雷防水防电涌等）35款

(功能排插(35款))

3.5.3智能系列（USB智能WIFi）19款

(智能插座(18 款) USB插座(1款))

3.6西蒙 西班牙58款

3.6.1普通系列（家用办公等）35款

(超宽间距插排开关超宽间距插排(24款) 全铜弹起式地板插(11款))

3.6.2特殊性能（防雷防水防电涌等）2款

(防雷带儿童锁等(2款))

3.6.3智能系列（USB智能WIFi）21款

(西蒙插排带USB( 21款))

3.7其他同上

第四章 插排产、供、销、需市场现状和预测分析

4.1普通系列（家用办公等）生产、供应量综述

4.2特殊性能（防雷防水防电涌等）生产、供应量综述

4.3智能系列（USB智能WIFi）生产、供应量综述

4.4全球插排供需关系

4.5插排成本 价格 产值 毛利率

第五章 插排市场2019-2025预测分析

5.1全球市场份额预测

5.2全球插排主要企业排名预测（销售额）

5.3全球各规格市场份额预测

第六章 插排行业原材料价格分析

6.1原材料塑料价格分析（PC、PP、ABS、其他塑料）

6.2原材料铜价格分析

6.3原材料五金件价格分析

6.4原材料组件价格分析

第七章 插排行业痛点及业绩提升之道分析

7.1 国内企业痛点及解决方案一览表

7.1.1原材料铜、塑料价格上升导致生产成本提高毛利率下降问题及解决方案

7.1.2智能插排的出现对传统插排的冲击及应对措施

7.1.3插排代理商过多导致的混乱问题及解决方案

7.1.4公牛国外市场遇挫局面及解决方案

7.15国内国际品牌竞争现状及发展趋势分析

7.1.6公牛一家独大是怎么做到的

7.2国际插排企业痛点分析

7.2.1印度与日俱增插排需求量背后的巨大商机

7.2.2如何占领俄罗斯，巴西，南非等国家插排市场

7.2.3非洲、东南亚、南亚、等地区插排市场未来的主宰者分析

7.2.4美国插排市场概况及销售渠道分析

7.2.5欧洲插排市场概况及销售渠道分析

7.2.6日本插排市场状况及销售渠道分析

7.2.7飞利浦、施耐德、罗格朗插排成功之道分析

7.3插排企业海外业务拓展策略分析

7.3.1如何突破美国插排市场

7.3.2如何进入中国市场

7.3.3竞争激烈的欧洲市场如何进入

7.3.4如何进入日本市场

7.3.5如何进入印度插排市场

7.3.6如何进入俄罗斯市场

7.3.7如何进入巴西、墨西哥市场

7.3.8如何进入越南东南亚市场

第八章 消费者行为及消费诉求分析

8.1插排产品消费者偏好分析（质量好、质保时间长、安全、长线、插头插孔匹配度高、避免间距设不计合理造成资源浪费、性价比高、外壳塑料无异味等）

8.2插排产品购买人群分析

8.3插排产品购买方式分析（线上要求快递速度快，保证真货，线下要求便宜、供货地点密集）

8.4插排产品消费者购买体验及购买分享分析（服务态度好、回应及时）

第九章 渠道分析

9.1经销渠道分析（线上、线下）

9.1.1公牛营销系统—经销商—终端渠—消费者（线下渠道）

9.1.2公牛营销系统—线上经销商—消费者（线上销售）

9.2直销渠道分析（线上、线下）

9.2.1 公牛厂家—天猫京东阿里巴巴—消费者（电商直销）

9.2.2公牛厂家—商场超市—消费者（商场渠道）

9.2.3公牛厂家—上海线下直销终端渠道—消费者（上海线下渠道）

9.2.4公牛厂家—其他线下直销—消费者（其他线下渠道）

9.3外销渠道分析（OEM、境外自主品牌、跨境电商）

9.3.1 OEM渠道外销

9.3.2境外自主品牌外销

9.3.3跨境电商外销

第十章 插排行业研究总结

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